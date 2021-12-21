Благодаря прокурору мужчина, который после перестрелки «отбивал» у полиции скандального сына южноукраинского адвоката, отделался условным сроком

Суд утвердил соглашение о признании виновности относительно мужчины, которого судили за то, что «отбивал» у полиции своего товарища, задержанного за конфликт со стрельбой возле кафе в Южноукраинске. Обвиняемый отделался условным сроком.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, ночью 14 октября 201г года в Южноукраинске местный житель Артур Семёнов возле ночного клуба сначала ударил парня, а потом трижды выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание и пытался предотвратить конфликт.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции приехали застали, как Семенов стрелял в сторону кафе. Один из полицейских был вынужден достать свой пистолет, привести в боевую готовность и потребовал, чтобы Семенов положил оружие и лег на асфальт. Семенов положил свой пистолет на крышу Mercedes-Benz и лег на землю.

Полицейские надели на Артура Семенова наручники. Но в это время подбежала группа молодых людей в количестве 15-20 человек, среди которых были Руслан Фатаев по кличке «Фотя» и Евгений Нерянов по прозвищу «Доллар». Они «взяли в круг» двоих сотрудников полиции и оттеснили их от лежавшего на земле Артура Семенова, которого усадили Mercedes и увезли.

Относительно Фатеева и Нирянова в обвинительный акт передали в суд 31 января 2018 года - их действия квалифицированы по части 2 статьи 343 УК Украины («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если они препятствовали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего»).

В 2018 году суд закрыл дело относительно Семенова по делу о вышеуказанном конфликте со стрельбой, поскольку потерпевший отказался от претензий.

26 октября 2021 года прокурор Южноукраинского отдела Вознесенской окружной прокуратуры Александр Руденко и обвиняемый Евгений Нерянов заключили соглашение о признании виновности.

В сделке стороны согласовали наказание за совершение преступления по части 2 статьи 343 УК – два года ограничения свободы с освобождением от основного наказания с испытательным сроком в один год.

Обвиняемый в суде также просил согласовать сделку, пообещав, что сможет выполнить во время испытательного срока возложенные на него обязательства: периодически появляться для регистрации в орган по вопросам пробации и уведомлять о смене места жительства, работы или учебы.

В декабре судья Южноукраинского городского суда Галина Далматова утвердила соглашение, назначив обвиняемому оговоренное в сделке наказание.

Стоит отметить, что после инцидента в Южноукраинске Нерянов снова стал фигурантом еще одного уголовного производства. Он обвинялся в том, что в 2019 году вместе с несколькими людьми приехал к жителю Одессы. Далее мужчину под угрозой применения пистолета ТТ и ударов нежданные гости заставили сесть в их машину.

У пострадавшего вымогали написать долговую записку на 20 тысяч долларов США и также передать свой Toyota Camry.

Во время этой поездки фигуранты остановились возле банкомата, что дало возможность потерпевшему выбежать из машины похитителей и спрятаться в отделении банка. Злоумышленники покинули место преступления до приезда полиции.

В этом случае также заключал сделку с прокурором и за похищение человека и вымогательство он получил два года лишения свободы. Соглашение Илличевский городской суд утвердил в августе 2020 года. В срок также включили пребывание Нерянова в СИЗО с осени 2019 года. Еще часть срока он отбывал в Вознесенской исправительной колонии, откуда освободился условно-досрочно в апреле 2021 года.

Напомним, что братья Артур и Виталий Семеновы не раз попадали в поле зрения полиции. К примеру, один из братьев – Артур Семенов год назад устроил дебош возле райотдела и едва не сбил машиной сотрудницу полиции.

Ранее Семенов из травматического пистолета стрелял в работников ЮУАЭС в кафе «Дублин», в 2014 году – избил девушку Оксану Невенчанную, а в 2017 году так же с применением оружия причинил травмы двоим парням в «Арт-кафе». За все без исключения преступления Артур Семёнов не понёс наказания по причине отказа потерпевших от претензий.

А 20 июня 2021 года Артур и Виталий Семеновы на BMW спровоцировали ДТП с автомобилем ВАЗ. Когда водитель ВАЗа вышел из машины, пьяные братья Семеновы начали конфликтовать, избили водителя ВАЗа, а потом сели в его автомобиль и уехали. Прокуратура просила для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, но судья Южноукраинского горсуда Долматова не прислушалась к доводам стороны обвинения. Им назначили ночной домашний арест с 21:00 до 6:00. Апелляционный суд также отказался ужесточать им меру пресечения.

А еще один из сыновей адвоката Евгений Семенов подозревается в убийстве. Он сейчас содержится под стражей в Николаевском СИЗО.

Евгений Семенов в 2019 году фигурировал в деле о драке с участием 5 человек возле игральных автоматов в Южноукраинске. По материалам следствия, в тот же день он порезал колеса машины ВАЗ на парковке рынка. Около года назад он, согласно данным следствия, разбил стекло возле входной двери супермаркета «Копейка» в Южноукраинске.

Кроме того, Евгений Семенов стал фигурантом инцидента с укусом женщины и нанесением другому пострадавшему резаной раны головы и множественных ссадин.