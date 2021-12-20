На Киевщине СБУ уличила чиновников сельсовета в продаже земли в 10 раз дешевле рыночной стоимости – бюджет потерял более ₴700 миллионов

СБУ разоблачила должностных лиц одного из поселковых советов Киевской области на многомиллионных махинациях с земельными участками в Обуховском районе.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленники организовали механизм присвоения земли через продажу подконтрольной частной структуре. Причем, по предварительным данным, цена была в 10 раз ниже рыночной. Такие действия нанесли территориальной общине ущерб более чем на 700 миллионов гривен.

По данным следствия, чиновники поселкового совета привлекли к противоправной сделке субъекта оценочной деятельности, который сделал выводы об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку. Согласно этому документу стоимость земель была значительно меньше реальной.

На основании этого заключения поселковый совет реализовал подконтрольной частной структуре семь земельных участков общей площадью более 26 гектаров. Дельцы уплатили за них общине 55 миллионов гривен. В то время как по оценкам специалистов средняя рыночная стоимость этой земли составляет почти 800 миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 26 обысков по адресу работы и проживания злоумышленников.

В ходе обысков изъято оригиналы документов о продаже земельных участков поселкового совета по заниженной стоимости; первичная финансово-хозяйственная документация и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины для выявления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Мероприятия по выявлению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в городе Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, как чиновников Минобороны и ОТГ в Киевской области задержали на 30 тысячах долларов взятки от застройщика.