На Николаевщине мужчина избил до смерти своего знакомого – до этого он уже был в розыске за похожее преступление

В Николаевском районе за нанесение смертельных телесных повреждений знакомому полицейские задержали 53-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

16 декабря в полицию поступило сообщение от жительницы села Михайловка Спеповской территориальной громады о том, что умер ее сожитель.

На месте происшествия полицейские установили, что несколько дней назад к пострадавшему домой пришел его знакомый. Между мужчинами возникла ссора, во время которой злоумышленник начал избивать владельца дома, а впоследствии ушел.

В тот же день заявительница вызвала врачей, однако 36-летний мужчина от госпитализации отказался, а через несколько дней скончался.

В ходе расследования полицейские установили, что к совершению преступления причастен 53-летний мужчина, находившийся в розыске за совершение аналогичного преступления.

Правоохранители разыскали злоумышленника и доставили в отделение полиции.

При процессуальной поддержке прокуратуры решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Вскоре злоумышленнику будет избрана мера пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, как полиция задержала уголовника за убийство мужчины в селе возле Николаева.