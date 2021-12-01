Порошенко объявили подозрение в государственной измене

Экс-президенту Украины Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении в государственной измене.

Информация постоянно обновляется...

16:45 Адвокат Порошенко Илья Новиков в Facebook заявил, что вместе с подозрением к дому нардепа привезли еще одну повестку на 23 декабря.

Также адвокат намекнул, что Порошенко может задержаться за предалами Украины.

«На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Парламентские каникулы, конец декабря - начало января - единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто», – заявил Новиков.

16:02 Государственное бюро расследований подтвердило информацию о подозрении, которое касается контрабандной поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

«Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций», - говорится в заявлении. Порошенко, по данным следствия, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». Содействие происходило путем выплат подконтрольным боевикам предприятиям средств за поставку угля на неоккупированную территорию. «По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности», - подчеркнули в ГБР.

В СБУ также провели брифинг, на котором рассказали о подозрению Порошенко.

15:37 По словам руководителя центрального штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова, подозрение подписывала не Венедиктова, а «один из ее заместителей по фамилии Симоненко».

Он добавил, что подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

— Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны, — заявил Турчинов.

Как известно, накануне Петр Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ГБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической организации») УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов (речь идет о Викторе Медведчуке, - ПН) и бывшему министру энергетики (речь идет о Владимире Демчишине, который находится в розыске).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи с «прослушки» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

О том, что Украина согласилась закупать уголь у террористов «ДНР-ЛНР» стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставки угля из Донбасса. Иногда это проводило к стычкам с полицией.