В Николаеве полицейские задержали двух мужчин по подозрению в серии краж из домов состоятельных фермеров

В Николаеве сотрудники полиции задержали двух местных жителей, причастных к серии краж ценностей из домов состоятельных фермеров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

18 декабря в отделение полиции № 1 Баштанского районного отдела поступило сообщение от жительницы Нового Буга о том, что за время ее непродолжительного отсутствия кто-то побывал в ее доме. Отжав металлопластиковое окно, неизвестные похитили золотые украшения.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, оперативники управления уголовного розыска и криминалисты. Полицейские сразу начали розыскные мероприятия, установили автомобиль злоумышленников и определили примерный маршрут их передвижения. Вскоре воров задержали сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции в Николаеве.

Как рассказал заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУНП Антон Медведев, группировка воров действовала на территории Николаевщины длительное время. На днях злоумышленники одновременно проникли в два дома своих жертв в Баштанском районе. В одном случае не смогли найти, где именно хозяева скрывают сбережения, и ушли ни с чем, а из второго дома вынесли ювелирные изделия на 150 тысяч гривен.

– Мы провели ряд оперативно-розыскных мероприятий: установили и воров, и их авто Toyota и Mercedes, а также высчитали пути побега злоумышленников. Задокументировав преступную деятельность двух ранее судимых мужчин, мы спланировали спецоперацию для их задержания с привлечением спецназовцев и устроили засаду по месту, где они постоянно встречались после совершения преступлений, а именно - в Николаеве возле гаража одного из фигурантов, - отметил Антон Медведев.

Двое задержанных жителей областного центра в возрасте 59-ти и 29-ти лет ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, а сейчас подсудимы в Вознесенском районе.

Во время осмотра автомобиля Toyota, на котором передвигались воры, полицейские изъяли драгоценности, похищенные из помещения потерпевшей, специнструменты, ключи и отвертки для взлома окон, маски, перчатки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их преступной деятельности.

В ходе санкционированных обысков в домовладении, автомобилях и гаражах задержанных обнаружили два вида оружия, патроны к нему, сим-карты разных операторов мобильной связи, государственные номерные знаки Украины и иностранной регистрации, денежные средства в валюте и гривне, ювелирные изделия из золота и серебра, а также часы.

На счету воров, по меньшей мере, пять таких эпизодов краж только в Баштанском районе, и в настоящее время полицейские проверяют причастность воров к совершению аналогичных преступлений на территории Николаева и области.

Следователи задержали злоумышленников в порядке статьи 208 УПК Украины. При процессуальной поддержке окружной прокуратуры им было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 185 («Кража, совмещенная с проникновением в жилье») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до шести лет заключения. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения – содержания под стражей.

Напомним, как в поселке Кривое Озеро бизнесмен вместе с супругой уехали по делам, оставив дома девятилетнего сына, который спал на втором этаже. В это время неизвестные проникли в жилье через окно и похитили сумку, в которой находились деньги. В полиции уточнили, что воры забрали 700 тысяч гривен, 20 тысяч долларов США и 720 евро. Позже полиция задержала одного из воров в Кировоградской области.