В Киевщине оперативника полиции заподозрили в вымогательстве $4 тысяч взятки у владелицы аптеки – за «закрытые глаза» на продажу рецептурных лекарств

Следователи ГБР при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному Департамента по борьбе с наркопреступностью полиции Киевской области, который требовал деньги за беспрепятственную работу аптеки.

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

По предварительной информации, в октябре полицейский с сообщником требовали 4 тысячи долларов США у владелицы аптеки, расположенной в поселке Крюковщина Киевской области.

Они угрожали предпринимателю привлечением ее к уголовной ответственности и лишением лицензии за якобы незаконную продажу одного из лекарственных средств, продаваемого только по рецепту врача.

Работники ГБР задержали оперуполномоченного при получении всей суммы взятки. Личность сообщника устанавливается.

Полицейский подозревается в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Проверяется причастность к преступлению других должностных лиц полиции, проходят обыски в помещениях Бучанского райуправления полиции и Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киевской области.

Напомним, что ранее в четырех николаевских аптеках полиция обнаружила незаконную продажу запрещенных препаратов.