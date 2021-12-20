В Германии задержали экс-начальника Генштаба Грузии, гражданина Украины Каландадзе

Генеральная прокуратура Грузии объявила 20 декабря, что бывший начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии (ныне Генеральный штаб) Георгий (Гиги) Каландадзе, которого прокуратура обвиняет незаконном лишении свободы и пытках, был задержан в Германии 19 декабря. Ведомство намерено обратиться к Германии с просьбой экстрадиции Каландадзе.

Об этом сообщает CivilGe.

По версии прокуратуры, в июле 2012 года Георгий Каландадзе, тогдашний заместитель министра обороны Давид Ахалаия, начальник Департамента военной полиции Мегис Кардава и начальник Главного управления Абхазской АР Департамента конституционной безопасности МВД Роман Шаматава спланировали незаконное лишение свободы гражданину Э.К. и получение от него в результате пыток признания в подготовке теракта.

По данным Следственного управления, для приведения в исполнение намерения 28 июля 2012 года сотрудники Управления региона Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии, по их поручению, незаконно задержали Э.К. в Зугдиди и перевели его в административное здание Департамента военной полиции в Тбилиси.

По той же информации, Каландадзе, Ахалаия, Кардава и Шаматава 29 июля в течение нескольких часов пытали Э.К., после «жестоких пыток» он потерял сознание, но скорая помощь ему не была оказана и в течение нескольких дней он находился в «беспомощном состоянии» в одной из комнат здания.

Следствие по делу Георгия Каландадзе было начато в 2015 году, санкции статей, которые ему вменяют, предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 17 лет.

Каландадзе, который в настоящее время является гражданином Украины, был задержан в аэропорту Берлина. Как сообщает телеканал «Рустави-2», она был в гостях у своего ребенка в Германии.

Бывший президент Михаил Саакашвили связал задержание Георгия Каландадзе с его военным прошлым.

«Очень жаль, что власти Грузии создают проблемы для главных врагов России по всему миру», — заявил Михаил Саакашвили, добавив, что он «гражданин Украины, а также занимает должность в Национальной гвардии Украины».

Арест Каландадзе назвал «странной историей» один из лидеров Европейской Грузии Гиги Церетели. По его словам, задержанный является гражданином Украины, а у Украины «довольно натянутые» отношения с Россией, и на этом фоне задержание Каландадзе «выглядит, мягко говоря, странно».

Справка:

Каландадзе был назначен начальником Объединенного штаба 8 октября 2012 года, через неделю после победы Грузинской мечты на парламентских выборах, тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. До этого, с 2010 года Георгий Каландадзе занимал должность первого заместителя начальника Штаба. До 2011 года параллельно он также был командующим Сухопутными войсками.

С приходом новой власти он был арестован по уголовному делу. Под давлением Запада в феврале 2014 был отпущен. Эмигрировал в Украину, ныне советник в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, 1 октября накануне местных выборов Саакашвили вернулся в Тбилиси, где был задержан силовиками. Экс-президента поместили в СИЗО, где он заявил, что не согласен с обвинениями, позвал украинских дипломатов и объявил голодовку. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет прилагать усилия для возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

Вечером 8 ноября стало известно, что экс-президент Грузии Михеила Саакашвили предположительно перевозят из руставской тюрьмы на вертолете в военный госпиталь в Гори. Однако вертолет, в котором предположительно был Саакашвили, вылетел в направлении Тбилиси.

Позже лидер партии «Рух нових сил» Давид Сакварелидзе заявил, что экс-президента Грузии и украинского политики Михе Саакашвили перевели в другую тюрьму вместо обещанной больницы, где спецназ в форме медиков применил к нему физическую силу.

После этой специальной пенитенциарная служба при министерстве юстиции Грузии распространила видеокадры перевода экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. Служба отметила, что во время перевода и заселения в палату Саакашвили нанес «физические увечья сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.

Кроме того, личный врач экс-компании Николоз, Кипшидзе сообщил о негативном сообщении Грузии об ухудшении его состояния.

Также напомним, что Президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии, в ходе которого они обсудили возможность допуска к Саакашвили украинских врачей и родственников.

Как известно, 15 ноября, омбудсмен Денисова прибыла в Грузию, чтобы встретиться с Саакашвили и проверить условия его содержания. Но ее не пустили в тюрьму – Минюст Грузии объяснил, что это не предусмотрено законодательством страны.

В частности, грузинские врачи заявили, что состояние Саакашвили критическое, и требуют перевести его в больницу.