Внештатному советнику министра энергетики НАБУ вручило подозрение в завладении более ₴2 миллионов – выдавал приказы о выплате себе премий

20 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении внештатному советнику министра энергетики Украины, бывшему директору государственного предприятия «Оператор рынка», в завладении 2,15 миллиона гривен средств госпредприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 5 статьи 191 УК Украины.

Следствие установило, что на протяжении 2019-2020 годов должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладело средствами государственного предприятия на общую сумму свыше 2,15 миллионов гривен, выдавая приказы о выплате себе поощрительных выплат в виде премий, поощрений и надбавок.

По информации «Слово и дело», речь идет о бывшем члене Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Владимире Евдокимове.

Напомним, что в августе 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативной поддержке СБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18 миллиардов 870 миллионов гривен убытков.

Тогда же был задержан задержан директор «Оператора Рынка» Владимир Евдокимов. Соломенский суд арестовал его с правом на внесение залога в два миллиона гривен.