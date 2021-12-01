В Николаеве пьяный водитель врезался в другое авто – патрульные оформили на него два админпротокола

В воскресенье, 19 декабря, в Николаеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Приблизительно в 22:00, во время патрулирования Ингульского района города, инспекторам поступило сообщение о ДТП на площади Победы. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Mitsubishi, совершивший аварию, предположительно находится в состоянии опьянения.

Немедленно прибыв на место происшествия и пообщавшись с виновником ДТП, патрульные действительно заметили признаки сильного алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что мужчина категорически отказался.

Патрульные составили на водителя несколько протоколов, а именно: протокол по части 1 статьи 130 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и по статье 124 («Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП») КУоАП.

Напомним, как в Николаеве нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП и хвастался патрульным, что уже привлекался к ответственности за подобное.