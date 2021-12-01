Хотела попасть в Николаев: В Одессе 25-летняя женщина в наркотическом опьянении угнала яхту и врезалась на ней в пирс

В понедельник, 20 декабря, в Одессе патрульные полицейские вместе с береговой охраной задержали 25-летнюю гражданку, которая похитила яхту, чтобы попасть в Николаев, но судно врезалось в пирс.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Сообщение о похищении яхты у морского вокзала поступило на спецлинию 102. Заявитель рассказал, что пришел на причал, где оставил свое транспортное средство и обнаружил его отсутствие.

«Обследуя прилегающую территорию, патрульные вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, совершившее наезд на бетонное ограждение в море. На яхте находилась 25-летняя гражданка с явными признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев», - говорится в сообщении.

Во время проверки нарушителя через базы данных МВД стало известно, что оно находится в розыске. Также женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

На гражданку составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 («Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения») КУоАП и передали его следователям.

Напомним, ранее в Одессе жительница Винницы похитила эвакуатор Mitsubishi и устроила на нем ДТП с троллейбусом.