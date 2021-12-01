Дело о госизмене Порошенко: Опубликован полный текст подозрения

В СМИ опубликовали полный текст подозрения пятому президенту Петру Порошенко в государственной измене.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в совершении преступлений по ч.2 ст.28 ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Сам нардеп накануне выехал из страны.

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09:31 События, объединившие Порошенко и Медведчука по одному делу, произошли еще в 2014-2015 годах. И они касались поставок угля из оккупированной Донетчины и Луганщины под видом антрацита из Южно-Африканской республики, пишет «Украинская правда», опубликовавшая текст подозрения.

Инициатором схемы СБУ считает неназванных «высокопоставленных чиновников РФ», целью которых было вредительство Украине. План заключался в создании «искусственного дефицита угля» и организации поставок из ОРДЛО, которые должны помочь самопровозглашенным «республикам».

По версии следствия, помощник российского президента Владислав Сурков и заместитель руководителя правительства Дмитрий Козак привлекли к сотрудничеству пророссийского Виктора Медведчука. Он, в свою очередь, договорился с Петром Порошенко. Как и когда именно – следствие «не установило». Так они стали соорганизаторами схемы снабжения угля.

Как пишет СБУ, Порошенко «присоединился к предложению Медведчука» ради «собственных политических интересов». Мол, обострение в отношениях с россиянами и срыв отопительного сезона могли угрожать пятому президенту падением рейтингов и доверия. А он хотел этого предотвратить.

Роль Медведчука описывается как коммуникация и обмен информацией между соучастниками, в частности российским руководством. А роль Порошенко, по утверждению следствия, заключалась в согласовании и законспирированной координации действий, управленческих и кадровых вопросах, административном воздействии.

Медведчук впоследствии присоединил к схеме Сергея Кузяру, бывшего советника министра экологии Эдуарда Ставицкого, близкого к «Семье» Януковича. Кузяре поручили вести переговоры с боевиками, подбирать предприятия-поставщики, договариваться о поставках, контролировать их и организовывать оплату.

Для поставок с ОРДЛО были сорваны договоры с Южно-Африканской Республикой. Отправной точкой в ​​схеме стало заседание Совета нацбезопасности и обороны. В начале ноября 2014 года Порошенко созвал СНБО, на котором потребовал прекратить импорт из ЮАР и проверить поставщиков.

В тот же день, когда состоялось заседание СНБО, Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, и Генпрокуратура под руководством Виталия Яремы начали расследование против руководителя «Укринтерэнерго» Владимира Зиневича. Речь шла о якобы сомнительном качестве африканского угля и завышенных ценах. За полтора года это дело «умерло»: его просто закрыли.

Однако в 2014 году оно сделало свое: поставщик из ЮАР отказался работать с Украиной. Служба безопасности пишет, что к сфабрикованному делу причастно именно МВД и ГПУ. В то же время сама СБУ тоже могла участвовать: она, согласно публичным судебным решениям, предоставляла данные о месте жительства фигурантов.

Позже Порошенко публично, выступая перед прессой, критиковал африканские «угольные соглашения» и говорил о возможности сотрудничества с Россией по вопросам донецкого и луганского антрацита.

К концу ноября 2014 года начался следующий этап – организация закупок в ОРДЛО. Тогда Порошенко, по утверждению СБУ, оказывал давление на сотрудников Министерства энергетики и угольной промышленности, Нацбанка, руководство «Центрэнерго». Имена этих сотрудников в подозрении не указаны, но следствие отмечает роль тогдашнего министра энергетики Юрия Продана. Он был креатурой Юлии Тимошенко и блокировал прямые оплаты боевикам.

Уже в декабре было сформировано правительство, в котором Продан лишился должности, а его место занял Владимир Демчишин из окружения Порошенко. Он, по версии следствия, согласился сотрудничать с оккупированными шахтами.

Партнерами с другой стороны линии разграничения были государственные «Шахта имени К.И. Киселева» и «Луганскуголь», на которые указали террористы. Чтобы скрыть преступление, шахты перерегистрировали по фиктивным адресам в Киеве. Этим процессом, как и другими организационными вопросами, например, оформлением счетов, занимался Кузяра. Помогал ему Демчишин, который, по данным СБУ, проконтролировал смену руководства одного из предприятий на ставленника боевиков.

Представителям шахт также была обеспечена безопасность от задержания. А их грузу обеспечили разрешение на вывоз из ОРДЛО на подконтрольные территории. Для этого министр энергетики обратился в Антитеррористический центр СБУ и Государственную фискальную службу.

В конце декабря 2014 и начале января 2015 года шахтам заплатили несколькими траншами в общей сложности 30 миллионов гривен, то есть около 1,9 млн долларов по тогдашнему курсу. Эти деньги были переданы наличными в качестве предоплаты. Только после этого боевики начали загружать уголь.

За пол месяца обе шахты подписали с «Центрэнерго» договоров на 1,6 млрд гривен каждая, что равнялось около 100,25 млн долларов.

Всего за 2015 год, по подсчетам следствия, предприятия с оккупированных территорий получили не менее 205,391 млн. гривен (почти 13 млн. долларов) государственных средств из запланированных более 3,168 млрд. (более 200 млн. долларов). Эти деньги перевели на счета ряда фиктивных фирм и сняли наличными. Как именно – в подозрении не уточняется.

В то же время, согласно публичным судебным решениям, следствие установило, что это сделал мужчина по имени «Дмитрий».

О доказательствах следствия пока известно мало. Публично СБУ заявила, что опирается на следующие основные материалы: стенограмму заседания СНБО, с которого началась эта история, прослушку разговоров Медведчука и Кузяры с боевиками и российскими чиновниками, показания неназванных свидетелей «о личном вмешательстве Порошенко» в отмену и наладку поставок, выводы экспертов, которые подтверждают вред нацбезопасности.

09:27 Российский политический деятель и журналист Марк Фейгин отметил о странности решения Порошенко, что его защищает российский адвокат Илья Новиков, у которого якобы «вся морда в лубянском пуху».

Я стараюсь не комментировать внутренних дел Украины (кто хороший, кто плохой), но наблюдать за тем, как предыдущий президент Украины, которого подозревают в госизмене, берет себе адвоката-гражданина РФ Новикова (у которого у самого вся морда в лубянском пуху), весьма странно… — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) December 20, 2021

Как известно, накануне Петр Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ГБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической организации») УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов (речь идет о Викторе Медведчуке, - ПН) и бывшему министру энергетики (речь идет о Владимире Демчишине, который находится в розыске).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи с «прослушки» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными к линии разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля, и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась закупать уголь у террористов «ДНР-ЛНР» стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставки угля из Донбасса. Иногда это проводило к стычкам с полицией.