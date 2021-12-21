В Николаеве неизвестный позвонил в полицию и сказал, что взорвет себя в зале суда

В Николаеве во вторник, 21 декабря, неизвестный заявил, что находится в зале Заводского райсуда и готов привести в действие взрывное устройство.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

После сообщения об угрозе на место выехали сотрудники полиции, ГСЧС, медики и газовая служба.

Во время проверки на месте никаких подозрительных граждан полицейские не выявили.

Правоохранители оцепили район возможной опасности и эвакуировали граждан, которые находились в помещении учреждения.

В настоящее время взрывотехники и кинолог со служебной собакой проводят обследование.

Напомним, что 17 декабря в полицию также поступало сообщение об угрозе безопасности в Заводском районном суде Николаева.