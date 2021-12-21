Готовила теракты в Украине и прятала взрывчатку в муке: Жительницу оккупированного Донецка, работавшую на ФСБ РФ, приговорили к 8 годам тюрьмы

Суд наказал агента ФСБ, которая закладывала тайник со взрывчаткой для совершения терактов в Донецкой области. Участницу агентурной сети спецслужб РФ приговорили к 8 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Донецкой облпрокуратуры.

По данным следствия, злоумышленница имеет отношение к подготовке серии терактов в районе проведения операции Объединенных сил. Ее задержали на одной из попыток обустройства схрона со взрывчаткой.

По данным правоохранителей, в октябре 2021 года 23-летняя жительница оккупированного Донецка получила задание от оккупантов сделать в Краматорске фото и видео административных зданий, служебного транспорта СБУ и пограничников. Эти материалы она отправила боевику через мессенджер.

Потом она приехала в Доброполье, где нашла тайник боевиков со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Она спрятала взрывчатку в пакеты с мукой и хранила в съемной квартире. По замыслу боевиков, она должна была устроить теракт на подконтрольной Украине территории, но правоохранители предотвратили преступление и задержали пособницу оккупантов.

Напомним, за 7 лет контрразведка СБУ выявила около 1,4 тысячи боевиков «ЛДНР» – большинство из них задержали.