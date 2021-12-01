На Киевщине полиция задержала серийного угонщика японских иномарок, который два года находился в розыске – при обыске у него изъяли еще и оружие и гранаты

В Киевской области полиция задержала серийного угонщика иномарок.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Задержанный более 10 лет этот «профессиональный» вор занимался незаконными завладениями транспортными средствами.

Как отметил Небытов, еще в 2012 году задержанный был привлечен к уголовной ответственности за угоны в составе ОПГ, а с 2019 года выходец из Ужгорода находился в розыске.

Злоумышленник был хорошо знаком с методами оперативно-розыскной деятельности, прибегал к маскировке, использовал парики, накладную бороду и постоянно менял адреса проживания.

На счету вора более десятка угонов только на территории Киевщины.

«Специализировался господин Иосиф преимущественно на воровстве иномарок, завезенных из США, среди которых Honda и Mitsubishi», – отметил Небитов.

Во время обысков у него изъяли гранаты, револьвер, многочисленные комплекты ключей, спецсредства для бесшумного разбиения окон, автомобильные номера.

«Суд уже взял автовора под арест с возможностью внесения залога. Я же еще раз призываю автовладельцев тщательно заботиться о безопасности своих машин, ведь 100% угнанных автомобилей не были оборудованы дополнительными системами защиты», – написал начальник Главка.

Напомним, как в Николаеве начали судить угонщиков элитных Toyota Land Cruiser. Один из фигурантов известен в криминальной среде не только в Украине, но и за ее пределами. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны в Арабских Эмиратах, Германии и РФ, отбывал наказание за угоны в России, Германии и Украине. Для конспирации даже сменил фамилию, чтобы избежать внимания со стороны правоохранителей. Второй на момент угонов являлся подсудимым – в суде Киевской области рассматривается дело, где он обвиняется в угоне элитного авто. Но суд тогда не поместил его под стражу и злоумышленник продолжил совершать преступления. После совершенных в Николаеве угонов воры скрывались в Одессе и в Киеве.