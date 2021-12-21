Чиновнику Минобороны вручили подозрение за подкуп аудитора за ₴24 миллиона

Детективы НАБУ 21 декабря сообщили руководителю структурного подразделения Министерства обороны Украины о подозрении в предложении передачи неправомерной выгоды в размере 24 миллиона гривен для влияния на результаты аудита Минобороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, весной 2021 года тогдашний заместитель начальника Управления военных представительств Министерства обороны Украины - начальник отдела контроля работ военными представительствами Министерства обороны Украины пообещал передать средства в размере 16,8 миллионов гривен директору Департамента внутреннего аудита Минобороны от коммерческой компании, выполняющей в пределах государственного оборонного заказа работы по реконструкции подземной части здания одного из центральных управлений под Единый центр безопасности Минобороны.

Средства назначались за положительное аудиторское заключение относительно соответствия, полноты и качества поставляемого коммерческой компанией оборудования условиям государственного контракта.

Свои «услуги» чиновник Управления военных представительств оценил в 7 миллионов гривен – именно столько он должен получить за свое «посредничество» между коммерческой компанией и директором Департамента внутреннего аудита. В общей сложности речь идет о около 24 миллионах гривен.

Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 миллионов гривен, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступления.

Напомним, как экс-руководитель Департамента госзакупок Минобороны избежал ответственности по делу о покупке топлива за полмиллиарда у фиктивной фирмы.