В Николаеве на рынке иностранец отобрал у женщины сумку – его оперативно задержал полицейский

В Николаеве во вторник, 21 декабря, иностранец отобрал сумку у продавщицы на Центральном рынке – грабителя сразу задержал оперативник уголовного розыска.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Женщина положила сумку с личными вещами, деньгами и мобильным телефоном на прилавок, чем воспользовался злоумышленник.

В это время территорию Центрального рынка отрабатывал оперативный сотрудник управления уголовного розыска. Услышав крики о помощи и увидев бегущего с сумкой потерпевшей мужчину, полицейский догнал и задержал злоумышленника.

На место выехала следственно-оперативная группа Николаевского районного управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий имущество вернут владелице.

42-летнего гражданина другой страны следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает до четырех лет заключения.

Напомним, как на Николаевщине полиция задержала мужчину, который залез в чужой дом и ограбил владелицу.