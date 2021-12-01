В Николаеве за вымогательство ₴30 тысяч «долга» со спецназом задержали приближенного к «положенцу» Науменко

Во вторник, 21 декабря, в Николаеве задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя по факту вымогательства чужого имущества, с угрозой насилия над потерпевшим.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры и отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

По данным следствия, задержанный, применяя насилие и угрожая применением ножа, безосновательно требовал от местного жителя средства в сумме 30 тысяч гривен.

Злоумышленник был задержан непосредственно на месте совершения преступления в Центральном районе Николаева оперативниками управления стратегических расследований и следователями следственного управления полиции Нацполиции в Николаевской области при поддержке КОРДа.

Известно, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение, незаконное лишение свободы или похищение человека и угон. Также злоумышленник позиционирует себя как приближенный к криминалитету.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство»). Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанный в узких кругах известен по прозвищу «Тарантино», позиционирует себя приближенным к «положенцу» Игорю Науменко, приговоренному к пяти годам тюрьмы за вымогательство.

Как известно, 3 июля 2017 года в Николаеве задержали Игоря Науменко и его сообщников. Их задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос. В 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен. 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

Заводский районный суд Николаева 16 июля 2020 года огласил приговор относительно Игоря Нуменко, Евгения Грудского и Игоря Уварова, которых обвиняют в вымогательстве денег. Обвиняемым дали по пять лет тюрьмы. Всех взяли под стражу в зале суда. В свою очередь, Игорь Науменко считает несправедливым обвинительный приговор и намерен подавать апелляцию.

Добавим, что в 2017 году Николаевском районном суде, когда Науменко избирали меру пресечения, прокурор отмечал, что у Науменко статус «положенец» (так называемый кандидат на звание «вора в законе»). Сам Науменко подтвердил это, но на уточняющий вопрос «Кто такой «положенец?» ответил что «человек».