В США мужчина украл 18-метровый мост – найти вора полиции помогли местные жители

В американском штате Огайо мужчина похитил мост длиной 18 метров. Преступника правоохранители разыскивали около месяца.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции на странице в Facebook.

Похитителем оказался 63-летний Дэвид Брэмли. Оказалось, что он арендовал подъемный кран, чтобы украсть мост. Преступник разобрал мост на составные части, погрузил их в автомобиль и увез домой.

Полицейским помогли найти вора местные жители. 17 декабря они приехали к Дэвиду Брэмли домой с обыском и обнаружили разобранный на части мост возле его дома.

В данный момент местные власти пытаются вернуть украденный мост на место. Судебное заседание по делу назначили на 23 декабря.

Напомним, как возле Зайчевского вандалы пытались украсть металлическую пластину на мосту.