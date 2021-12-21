Экс-глава Черниговской РГА признал вину в получении взятки и по сделке отделался условным сроком

Сергей Журман Высший антикоррупционный суд 21 декабря утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим главой Черниговской райгосадминистрации, которого уличили на получении взятки.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как известно, главу Черниговской РГА поймали на вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов за в ноябре прошлого года. После этого президент уволил Сергея Журмана с должности в РГА.

Указанное лицо обвинялось в получении от директора частного предприятия неправомерной выгоды за принятие решения о разработке и утверждении детального плана территорий, а также проекта землеустройства по изменению целевого назначения земельных участков.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый безоговорочно признал свою виновность в совершенном преступлении.

Приговором суда бывшему главе райгосадминистрации назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на три года. Одновременно экс-чиновнику определен испытательный срок продолжительностью три года.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Напомним, как экс-главу РГА на Харьковщине за вымогательство 17,2 тысяч долларов взятки приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества.