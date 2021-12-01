Начальника Ивано-Франковской таможни задержали за вымогательство взяток с экспортеров

СБУ уничтожила схему вымогания денег из оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза, которую организовал один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленники обложили «данью» украинских предпринимателей и за деньги обещали не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления товаров.

По предварительным данным, сумма поборов составляла до 10 тысяч долларов с каждого бизнесмена в месяц. Среди пострадавших – представители агропредприятий и производители отечественной продовольственной продукции.

Установлено, что к незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и нескольких посредников для передачи неправомерной выгоды.

В ходе следственно-оперативных действий стражи порядка задержали одного из злоумышленников при получении очередной суммы денег от предпринимателей.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения организатору схемы и другим ее участникам о подозрении в совершении преступления.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Начальником Ивано-Франковской таможни является Святослав Пересунько, который недавно возглавлял таможню в Кропивницком.

Святослав Пересунько является совладельцем ООО «Корпорация «ТИС», занимающейся оптовой торговлей топливом, однако сейчас предприятие находится в стадии прекращения деятельности. Также он указан как бенефициар ООО «Крисгрин», занимающееся производством фармацевтических препаратов.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ совместно с ДБР и процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, как СБУ задержала киевских таможенников, вымогавших взятки у бизнесменов.