В Пакистане политика застрелили во время праздничной стрельбы в честь его победы на выборах

В Пакистане победившего на выборах депутата Мохаммеда Закри Хан Сандая случайно застрелили праздничной очередью из автомата. Стреляли в честь победы мужчины на выборах.

Об этом сообщает местное издание Samaa.

Пакистанец выиграл выборы и стал депутатом сельского совета в районе под Пешваром.

Его сторонники открыли праздничную стрельбу из автомата в его честь. Одна из пуль попала в кандидата.

Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, однако в происходящее они не вмешивались.

Напомним, как в Винницкой области мужчина устроил стрельбу на дне рождения и обесточил поселок.