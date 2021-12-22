В Пакистане политика застрелили во время праздничной стрельбы в честь его победы на выборах

В Пакистане победившего на выборах депутата Мохаммеда Закри Хан Сандая случайно застрелили праздничной очередью из автомата. Стреляли в честь победы мужчины на выборах.
Об этом сообщает местное издание Samaa.
Пакистанец выиграл выборы и стал депутатом сельского совета в районе под Пешваром.
Его сторонники открыли праздничную стрельбу из автомата в его честь. Одна из пуль попала в кандидата.
Сообщается, что на месте происшествия присутствовали полицейские, однако в происходящее они не вмешивались.
Напомним, как в Винницкой области мужчина устроил стрельбу на дне рождения и обесточил поселок.