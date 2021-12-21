Харьковскому патрульному дали три года тюрьмы за наезд на пешехода

В Харькове сотрудника патрульной полиции приговорили к трем годам тюрьмы, за наезд на пешехода, в результате которого пострадавший стал инвалидом.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что 24 февраля 2017 года патрульный полицейский на служебном автомобиле Toyota Prius двигался по улице Чкалова в направлении улицы Академика Проскуры в Харькове со скоростью не менее 90 км/ч без включенного специального звукового сигнала.

На нерегулируемом пешеходном переходе патрульный не пропустил мужчину, который в это время переходил дорогу и, как следствие, допустил наезд на него. В результате 29-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, в результате которых в дальнейшем получил инвалидность.

В суде патрульный свою вину не признавал. Однако прокурор доказал, что полицейский грубо нарушил требования пункты 12.3, 12.4, 12.9 б, 18.1 Правил дорожного движения Украины.

20 декабря суд вынес приговор патрульному, которым назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего имущественный и материальный ущерб на сумму 310 тысяч гривен.

В прокуратуре также отметили, что будут обжаловать указанный приговор суда в связи с несоответствием наказания по степени тяжести преступления.

Напомним, как в Николаеве 2 марта 2020 года в районе перекрестка улиц Спасской и Наваринской следователь ГБР Алексей Ватан на Toyota Sequoia сбил женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице 8 марта.

Позже это уголовное производство из полиции передали на расследование в Центральный аппарат ГБР. Уголовное производство квалифицировали не только по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса, то есть «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего», но и по части 1 статьи 115 УК – «умышленное убийство».

Спустя год следователю николаевского терруправления ГБР так и не сообщили о подозрении в смертельном ДТП.