«Это не будет влиять на ситуацию внутри государства»: Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Зеленский также оценил, повлияет ли это подозрение на ситуацию внутри страны.

По словам Зеленского, прошлое подозрение по угольному делу, объявленное нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, не вызвало большого резонанса в обществе.

— Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко - ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (речь о Порошенко - ред.), — сказал он.

Зеленский отметил, что вопросом контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.

— Со временем люди поймут, кто есть кто, — добавил Президент.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Сам нардеп накануне выехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас «работает» в Польше.