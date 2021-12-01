«Это не будет влиять на ситуацию внутри государства»: Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Зеленский также оценил, повлияет ли это подозрение на ситуацию внутри страны.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Зеленского, прошлое подозрение по угольному делу, объявленное нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, не вызвало большого резонанса в обществе.
— Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко - ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (речь о Порошенко - ред.), — сказал он.
Зеленский отметил, что вопросом контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.
— Со временем люди поймут, кто есть кто, — добавил Президент.
Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Сам нардеп накануне выехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас «работает» в Польше.