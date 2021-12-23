Начальника райотдела полиции, который разместил на столе табличку «Взятки не берем», ГБР заподозрило в получении $2 тысяч за влияние на прокурора

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Нежинского райотдела полиции в Черниговской области, который за взятку обещал предпринимателю повлиять на прокуроров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В 2012 году Нежинская райгосадминистрация предоставила в аренду земельные участки площадью примерно 300 гектаров предпринимателю, который занимался выращиванием зерновых культур.

В 2020 году окружная прокуратура решила, что распоряжение было выдано незаконно и подала иск о его отмене. Но в первой инстанции суд признал правомерность действий РГА.

Сотруднику полиции стало известно о том, что прокуратура планирует подавать апелляцию на решение суда и решил на этом заработать. Правоохранитель предложил предпринимателю за взятку «решить вопрос» с прокурорами, чтобы они не подавали апелляцию.

Летом 2021 года в Нежине следователи ГБР задокументировали получение должностным лицом полиции 58 850 гривен и скретч-карты на 1 тысячу литров бензина от предпринимателя.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что полицейский занимает должность начальника райотдела полиции.

Полицейский подозревается в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (часть 2 статьи 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Примечательно, что ГБР также опубликовало фото, на котором можно заметить, что на рабочем столе полицейского есть табличка с надписью «Взятки не берем!»

Напомним, как 9 декабря следователи из Центрального аппарата ГБР и оперативники СБУ вручили подозрение прокурору Николаевской областной прокуратуры. За 20 тысяч долларов он якобы обещал переквалифицировать дело о покушении на убийство на менее тяжкое преступление. В связи с этим в прокуратуру Николаевской области пришли с обысками сотрудники ГБР и СБУ. Подозреваемым оказался прокурор Владимир Кузнецов. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для николаевского прокурора, подозреваемого в вымогательстве взятки.