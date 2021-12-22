На Ивано-Франковщине обвиняемый хотел убить судью, чтобы избежать наказания: он закрепил гранату перед гаражом, но устройство не сдетонировало

В Ивано-Франковской области обвиняемый организовал покушение на убийство судьи районного суда, чтобы избежать наказания.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, на рассмотрении у судьи находился обвинительный акт по совершению группой лиц нескольких тяжких преступлений из корыстных мотивов. Подозреваемый во избежание наказания – лишения свободы на длительный срок - решил убить судью. Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело.

В целях совершения умышленного убийства судьи он следил за ним и установил, где судья проживает. Ночью совместно с неустановленным человеком подозреваемый закрепил перед гаражом судьи взрывное устройство – гранату типа «Ф-1», - которое должно было взорваться при открытии гаражных роллетов. Однако взрывное устройство не сдетонировало.

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры местному жителю сообщили о подозрении по факту покушения на убийство судьи одного из районных судов и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (часть 1 статьи 263, статьи 379 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как в 2014 году в здание Заводского районного суда Николаева зашел мужчина с предметами, похожими на гранаты. Мужчина пришел в кабинет к заместителю председателя суда Ирине Бобровой. Он устроил там ссору и принялся угрожать ей гранатами. Согласно данным источников, зашедший с гранатами в кабинет судьи Бобровой мужчина якобы был ее мужем.