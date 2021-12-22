В Днепре двое парней и девушка возле школы жестоко убили двух бездомных

В Днепре задержали компанию из трех человек за убийство двух бездомных.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 21 декабря около 09:00. По словам заявителя, у тепловых труб по улице Терещенковской в ​​Амур-Нижнеднепровском районе Днепра были обнаружены тела двух мужчин.

Полицейские установили, что двойное убийство произошло 21 декабря около двух часов ночи. Между двумя бездомными и тремя местными жителями возникла ссора, в результате которой потерпевшие получили многочисленные ножевые ранения тела и травмы головы.

В этот же день полицейские разыскали двоих мужчин 1994 и 2002 годов рождения и 29-летнюю женщину, причастных к преступлению. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обыска по месту жительства одного из задержанных изъяли нож, который может являться орудием преступления.

По данному факту начали уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении уведомления о подозрении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается следствие.

Как уточняет «Днепр Оперативный» со ссылкой на свои источники, во время посиделок возле школы выпившие горожане заметили мужчин, которые жили в этом районе. Неожиданно один из компании бросился на бездомных и стал наносить удары острым предметом, после чего схватил фрагмент бетонной плиты и скинул на головы пострадавшим.

Напомним, как на Херсонщине подростки сожгли заживо бездомного.

Также напомним, как в Николаеве задержали 20-летнего парня, который нанес бездомному смертельные ножевые ранения.