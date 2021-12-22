ВАКС заочно арестовал экс-главу правления «ПриватБанка» Дубилета по делу о выводе ₴8 миллиардов

22 декабря по ходатайству детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе правления «ПриватБанка» Александру Дубилету.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как уже сообщалось, в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания «ПриватБанка» неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании поддельных документов выплатил на средства банка свыше 136 миллионов 890 тысяч гривен в пользу страховой компании, связанной с «ПриватБанком».

Кроме этого, он подозревается в растрате денежных средств банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств «ПриватБанка», организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с «ПриватБанком» компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и прикрытии совершенного преступления. Общая сумма ущерба в этом эпизоде достигает 314 миллионов 901 тысяча 825 долларов США, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16 декабря 2016 года составляет 8 миллиардов 281 миллион 448 тысяч 814 гривен.

28 октября следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк.

Напомним, как 22 февраля в аэропорту «Борисполь» принудительно посадили чартерный рейс, на котором в Вену пытался сбежать один из фигурантов дела «ПриватБанка» – бывший первый заместитель председателя правления банка Владимир Яценко. Кроме Яценко подозрения по почте обьявили бывшему главе правления «ПриватБанка» Александру Дубилету и бывшей руководительнице одного из подразделений ПАО КБ «ПриватБанк» (по информации СМИ, речь идет о Елене Бычихиной).

Суд арестовал подозреваемого Яценко с залогом в 52 миллиона 210 тысяч гривен. Позже эту сумму оплатили и экс-топ-менеджер банка вышел из СИЗО. 12 марта Апелляционная палата ВАКС арестовала многомиллионное имущество Яценко.

Еще напомним, что детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов. После «случайной» встречи Коломойского с генпрокурором Юрием Луценко ГПУ забрала из «ПриватБанка» компромат на олигарха.