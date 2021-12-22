В Николаеве отпустили под домашний арест херсонца, подозреваемого в вербовке моряков для переправки нелегалов – суду не предоставили доказательств его вины

Следственный судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко рассмотрел ходатайство о продлении сроков действия меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в вербовке моряков для нелегальной доставки мигрантов в страны Европейского союза. Второго фигуранта суд отпустил под ночной домашний арест.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, в конце сентября сотрудники николаевской полиции и СБУ задержали гражданина Украины и его подельника из одной из соседних стран. Фигуранты наладили схему вербовки бывших моряков, которым обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей и стабильный заработок в размере 4 тысяч долларов. Центральный райсуд Николаева арестовал двоих подозреваемых с залогами по 750 тысяч гривен.

Прокурор, в обоснование ходатайства о продлении сроков действия меры пресечения отмечал, что установленные во время избрания меры пресечения, риски не уменьшились и не исчезли.

Подозреваемый свою вину не признавал и возражал против удовлетворения ходатайства. Его защитник просил сменить меру пресечения на более мягкую.

По результатам рассмотрения, следственный судья Иван Дирко постановил продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в сумме 750 тысяч гривен.

В ходе рассмотрения ходатайства относительно другого фигуранта указанного производства, на уточняющий вопрос следственного судьи относительно того, где в материалах ходатайства содержится информация, которая могла бы подтвердить наличие вины в действиях подозреваемого, прокурор дать ответ не смог.

Следователь сообщил, что указанные доказательства содержатся в материалах НСРД, которые пока не рассекречены и протоколах допроса одного из потерпевших, где он упоминает имя подозреваемого.

Защитник отметил, что в данных протоколах упоминается только мужское имя, при котором невозможно точно установить, что речь идет именно о его клиенте.

Сам подозреваемый отрицает свою причастность к противоправной деятельности.

Исследовав ходатайство и добавленные к нему материалы, следственный судья Иван Дирко принял решение отказать в удовлетворении ходатайства о продлении сроков содержания под стражей в отношении указанного подозреваемого и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 по 7:00.

Напомним, как в 2018 году районе порта Кротоне в Италии задержали яхту, которая вышла из порта в Николаевской области и перевозила мигрантов из Турции.

Также напомним, как в октябре 2019 года пограничники и полиция выявили группу, которая действовала на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей и занималась переправкой мигрантов и наркотиков из Турции в страны Европейского Союза. В определенный день яхта с куратором и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определенную точку у берегов Турции, где осуществляли посадку на борт мигрантов. Куратор после этого сходил с яхты и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины направлялись в ЕС вместе с незаконными мигрантами.

Позже в Очакове наказали штрафом на 850 гривен члена экипажа судна, который должен был с нарушениями переправить яхту в Турцию и в страну Евросоюза.

В ноябре 2020 года полиция заявила о разоблачении еще одной транснациональной группировки по вывозу мигрантов при помощи суден.