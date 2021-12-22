В Днепре СБУ вручила подозрение самопровозглашенному «президенту» и лидеру «теневого правительства»

В Днепре СБУ уличила лидера антигосударственной организации так называемого «народовластия» на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призвал граждан Украины заменить их новыми. Среди них не исключал и вариант насильственного свержения власти.

По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал теневое правительство.

На первом собрании он добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями назначены – «председатель Верховного совета», «премьер-министр», руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами».

Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Он рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередное право иметь огнестрельное оружие.

В ходе обыска, проведенного по адресу жительства злоумышленника, изъято печати и бланки фейковых псевдообразований; компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; «фейковые» распоряжения самопровозглашенных органов власти и «дипломатические паспорта» высокопоставленных должностных лиц.

Лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по статье 109 («Действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти») Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности осуществлялись сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним, как в Хмельницком СБУ разоблачила фейковый «горсовет», псевдодепутаты которого связаны с Шарием и российскими спецслужбами.