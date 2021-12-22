«Необходимость восстановить историческую справедливость»: Во Львове и Ровно депутаты предложили «переименовать» РФ

В среду, 21 октября, Львовский облсовет проголосовал за обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с предложением официально использовать в Украине название Московия для России. Аналогичное обращение на прошлой неделе, 17 декабря, поддержали депутаты Ровенского облсовета.

Об этом пишет LIGA.net.

Львовские и ровенские депутаты предлагают на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в украинских СМИ использовать название Московия вместо России и РФ. Вместе с тем в обращении Львовского облсовета предлагается называть россиян московитами, а в обращении Ровенского – москвинами.

Депутаты объясняют свою инициативу необходимостью «восстановить историческую справедливость».

«300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а провозгласил себя императором. На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена страна как Россия, а только как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария», – говорится в тексте обращения львовских депутатов.

Ровенские депутаты также заранее опровергли возможное утверждение, что название Московия якобы может не соответствовать международному названию государства. Они напомнили об официальном названии Bundesrepublik Deutschland – Федеративной республике Германии. В то же время, наиболее распространенное международное название этого государства – Германия.

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада признала РФ страной-агрессором. В документе отмечается, что Украина является объектом военной агрессии со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет, в том числе, за счет поставки вооружений боевикам. Агрессия, согласно документу, началась еще в феврале 2014 года.