Водителя нардепа от «Слуги Народа» Галушко суд оштрафовал на 10,2 тысяч гривен и лишил права управления на год

Водителя народного депутата от «Слуги Народа» Николая Галушко суд оштрафовал на 10,2 тысяч гривен и лишил права на управление автомобилем на один год.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, 22 декабря в СМИ появилось видео, как народный депутат от «Слуги Народа» Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение правил дорожного движения его водителя.

«Никому нельзя оскорблять кого-либо! Тем более полицейских, ежедневно рискующих своей жизнью и здоровьем. Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манер общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти освидетельствование», - написал Монастырский.

Министр добавил, что решением Печерского районного суда Киева водитель лишен права управления на 1 год и заплатил штраф в 10200 гривен.

«Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем. Но до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского. В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон. Это будет по-европейски, справедливо и по существу. Так живут цивилизованные страны, к которым мы хотим присоединиться. Мяч в поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и являться образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями», - резюмировал министр внутренних дел.

Напомним, как в декабре 2019 года в Николаеве патрульные после скандала в стрип-клубе остановили служебную машину СБУ, за рулем которой был начальник Очаковского межрайонного отдела УСБУ Яремчук с признаками опьянения. Спустя несколько часов споров на него оформили протокол о пьяном вождении. Позже Заводский районный суд закрыл это дело о правонарушении Яремчука даже не оштрафовав его. Вероятно, на это повлиял его тогдашний начальник Виталий Герсак.

В УСБУ «Преступности.НЕТ» сообщили, что не могут комментировать решение суда относительно составленного админпротокола, но заявили, что Дмитрию Яремчуку вынесли строгий выговор. Стоит отметить, что в случае, если бы ему действительно вынесли строгий выговор, он не смог бы тогда получить вскоре звание подполковника.