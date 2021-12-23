Апелляционный суд оставил в СИЗО владелицу николаевского ресторана, сбившую насмерть пешехода

Николаевский апелляционный суд 21 декабря оставил под стражей в следственном изоляторе подозреваемую в смертельном наезде на пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Как известно, вечером 8 декабря на улице Пограничной автомобиль сбил 72-летнего пешехода, а водитель скрылся с места преступления. Позже полицейские выявили на улице Чкалова Chevrolet Volt с характерными для ДТП повреждениями. Возле машины находились 37-летняя женщина и 26-летний мужчина.

Пострадавший пешеход вскоре скончался в больнице. Полиция по подозрению в смертельном наезде задержала директора рестопаба «Мясо House» Наталью Хударь. Подозреваемая в суде уверяла, что не видела пешехода, а сбежала из-за шока. Суд 10 декабря отправил подозреваемую в СИЗО.

«По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Николаевским апелляционным судом постановлено определение, согласно которому определение Центрального районного суда города Николаева от 10 декабря 2021 года - оставлено без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Напомним, как на Черниговщине депутат сбил насмерть велосипедиста и пытался сбежать с места ДТП.