На Николаевщине полиция поймала «черных лесорубов» – ущерб от их деятельности составляет около двух миллионов гривен

В Николаевской области полицейские разоблачили группировку «черных лесорубов», которые наладили незаконную вырубку дубов, ясеней и акации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.

Оперуполномоченные криминальной полиции получили информацию о том, что в лесополосах на территории Каменомостовской и Мигиевской территориальных общин неизвестные совершают незаконную порубку деревьев. По указанным фактам следователи Первомайского районного отдела полиции начали досудебное расследование по статье 246 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задокументировали противоправную деятельность группы «черных» лесорубов. В состав группировки вошли шестеро жителей района, в возрасте от 16 до 28 лет, двое из которых уже попадали в поле звезды правоохранителей.

За долгое время, предварительно сговорившись, злоумышленники наладили схему от незаконной порубки деревьев до продажи древесины по объявлениям в интернет-сети и полученая денежного вознаграждения.

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного окружающей среде от противоправной деятельности злоумышленников, составляет около двух миллионов гривен.

21 декабря полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства трех фигурантов. Во время обысков на территории их домовладений обнаружили и изъяли автомобиль с прицепом, полностью заполненный стволами спиленных деревьев и фрагментами деревьев породы «дуб», «ясень» и «акации», на которые злоумышленники не имели необходимых разрешительных документов. В хозяйственных постройках полицейские обнаружили топоры, бензо- и электропилы. Никакие документы в подтверждение законности приобретения и хранения древесины владельцы домовладений не предоставили. Все обнаруженное изъяли.

Сейчас следователи проводят расследование уголовных производств, начатых по части 2 и 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины («Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, совершенная по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия»). Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.

22 декабря при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры трем фигурантам следователи сообщили о подозрении в совершении восьми эпизодов, в отношении остальных участников группы решается вопрос о объявлении подозрения. В ближайшее время в суде подозреваемым будут избираться меры пресечения.