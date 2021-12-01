Из Украины пытались нелегально вывезти один из самых редких металлов – рыночная стоимость грамма может достигать $200 тысяч

Служба безопасности Украины блокировала незаконное перемещение через государственную границу Украины редкого металла осмия.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники спецслужбы в Херсонской области установили, что два гражданина Украины пытались незаконно переправить осмий в одну из соседних стран.

Правоохранители разоблачили правонарушителей во время проведения таможенного досмотра в международном пункте пропуска «Кучурган-Первомайск». 10,05 г редкого металла обнаружили в ручной клади одного из злоумышленников.

По предварительной оценке, извлеченное вещество – осмий 187 – является одним из самых дорогих из ценных металлов. Рыночная цена составляет до 200 тысяч долларов США за один грамм.

Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении по статье 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины.

СБУ инициировала проведение экспертизы по установлению всех обстоятельств правонарушения. Продолжаются следственные действия.

Справка:

Осмий – один из самых дорогих из драгоценных металлов. Его стоимость в 30 раз превышает стоимость золота и в 10 тыс. раз – стоимость серебра.