В Киеве задержали мошенников, искавших жертв на сайтах знакомств – аферисты даже создали фейковое кафе для свиданий

В Киеве полиция задержала троих подозреваемых в мошенничестве, которые выманивали деньги у граждан, собиравшихся познакомиться с девушкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Злоумышленники создали в социальной сети несколько анкет с аккаунтами девушек, которые искали состоятельных мужчин. Фигуранты арендовали помещение и оборудовали его под кафе.

- Потерпевшему назначали свидание в кафе в Печерском районе столицы. Во время встречи в заведении девушка заказывала дорогие алкогольные напитки и еду на вынос как обещание продолжения вечера. Дальше им выносили в пакете заказ, мужчина рассчитывался, девушка забирала с собой сверток, но на самом деле это был муляж, потому что в нем не было приобретенных дорогих продуктов, - отметил начальник управления миграционной полиции в полиции Киева Денис Демьянюк.

На выходе из кафе под вымышленным поводом злоумышленница покидала мужчину, возвращалась в кафе с оплаченным «заказом» и передавала его для использования с другим потерпевшим. Во время очередного свидания задержали троих подозреваемых.

Организовал преступную схему 22-летний иностранец, которому помогали 19-летняя уроженка Волыни и 24-летний уроженец Закарпатской области.

Напомним, ранее в Киеве задержали вымогателей, которые заставляли иностранца заплатить почти ₴600 тысяч за ужин в ресторане.