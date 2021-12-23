Возле Хмельницкой АЭС незаконно добывали песок – схему могли покрывать «правоохранители»

В 2018-2021 года возле Хмельницкой АЭС незаконно добывали песок, что могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Госбюро изучает причастность к незаконной добыче песка двух частных компаний, занимающихся строительством Хмельницкой АЭС, а также правоохранителей Хмельницкой области, которые могли покрывать преступление. Незаконная добыча проводилась в санитарно-защитной и охранных зонах водоема-охладителя Хмельницкой АЭС. Она нанесла государству ущерб на сумму 78 миллионов гривен.

Во время санкционированных обысков изъяли: бухгалтерские, налоговые и другие финансовые документы; проектную документацию по разработке и добыче полезных ископаемых; записи с данными «черной».

Предварительная квалификация преступления: злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия; злоупотребление полномочиями; дача взятки; незаконная добыча полезных ископаемых.

Напомним, ранее НАЭК «Энергоатом» и американская электротехническая компания Westinghouse electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС.