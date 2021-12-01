Скандальный нардеп Шевченко, поддерживающий Лукашенко, заявил, что СБУ открыла на него дело за госизмену

Евгений Шевченко в резиденции Лукашенко Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что Служба безопасности Украины открыла в отношении него уголовное производство за госизмену.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, уголовное производство открыто по статье 111 Уголовного кодекса, то есть государственная измена.

«Если уже информация просочилась, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла для меня дело по ст. 111 УК. Шьют мне создание «русского мира» в Украине... Это связано с моей дружбой с Беларусью», – заявил нардеп.

Как известно, Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» 24 мая. Незадолго до этого он делал в соцсетях заявления в поддержку самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. После того, как власти Беларуси инициировали экстренную посадку самолета Афины-Вильнюс под предлогом «минирования», а затем задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, Шевченко обнародовал совместное с Лукашенко фото и подписью «Батька вам не Янукович!», а потом написал сообщение о том, что «Мы с бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления».

Напомним, что нардеп Евгений Шевченко неоднократно поддерживал режим Лукашенко в Беларуси. В частности, он поздравлял Лукашенко с победой на выборах. Позже он поехал в Беларусь и лично встретился с самопровозглашенным президентом этой страны. В «Слуге народа» заявили, что будут требовать объяснений от Шевченко из-за встречи с Лукашенко.