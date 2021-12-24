Прокуратура с военной контрразведкой «искали» на столичном вокзале елку за ₴5 миллионов – в УЗ показали процесс ее установки и назвали цену в ₴600 тысяч

Киевская городская прокуратура начала расследование о хищении пяти миллионов гривен, выделенных для установки новогодней елки в фойе киевского Центрального железнодорожного вокзала. Новогоднюю конструкцию не нашли во время проверки.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Соломенская окружная прокуратура г. Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО «Укрзалізниця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве на общую сумму около 5 млн гривен», – говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными Филиалом «Вокзальная компания» АО «Укрзализныця», конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17 декабря.

«Однако 22.12.2021 в ходе проведения досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки».

Следственные действия проводились прокурорами совместно со следователями полиции на станциях железнодорожного транспорта при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины.

Тем временем на «Укрзалізниці» сообщили, что ее 23 декабря монтировала компания-партнер, которая была определена через Prozorro. Также на УЗ отметили, что елка стоит не 5 миллионов гривен, а 600 тысяч.

«На Южном вокзале елка была установлена еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена волшебная новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества», – написали в УЗ.

Напомним, как прокуратура с опозданием передала материалы дела о хищении ₴916 тысяч во время ремонта больницы в Казанке и суд отказался их рассматривать.