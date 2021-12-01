НАПК нашло ряд нарушений в декларациях судей Конституционного Суда – у двоих выявили признаки уголовного преступления

В декларациях двух судей Конституционного Суда НАПК выявило признаки уголовного правонарушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Признаки уголовного преступления по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации») выявлено по результатам проверки деклараций Виктора Кривенко и Александра Касминина.

У Кривенко насчитали недостоверные сведения на четыре миллиона гривен. Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым.

Александр Касминин не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 квадратных метров в Киеве на 2,4 миллиона гривен.

Информацию об обнаруженных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Также в декларации за 2019 год судьи КСУ Владимира Мойсика, проверку которой НАПК начало на основании обращения о возможном недостоверном декларировании, выявлены признаки административного правонарушения. НАПК установило, что судья не указал в декларации доход в сумме 239 тысяч гривен, полученный в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору.

В декларациях пяти судей КСУ – Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко, Виктора Колесника выявлены незначительные нарушения, которые не влекут административную или уголовную ответственность.

В декларации за 2020 год Александр Тупицкий уже указал земельный участок площадью 126 квадратных метра, расположенный вблизи Ялты. Однако судья отметил, что земельный участок с 2018 года находится в его собственности. В рамках проверки установлено, что Александр Тупицкий не получил право собственности на земельный участок в соответствии с законодательством Украины. По имеющейся в НАПК информации, судья фактически получил этот участок в пользование.

Как сообщалось, в декларациях за предыдущие годы Александр Тупицкий вообще не указывал сведения о своем земельном участке в Крыму, полученном им по российскому законодательству.

Напомним, как Государственный департамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Также напомним, как суд закрыл админдело на отстраненного главу КСУ Тупицкого за ложь в декларации – не увидел состава нарушения.