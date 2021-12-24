В СБУ отрицают, что открывали на нардепа Шевченко дело о госизмене

Евгений Шевченко с Александром Лукашенко Служба безопасности Украины отрицает открытие уголовного производства о государственной измене относительно народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом в комментарии LB.ua заявил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко.

Как известно, об этом уголовном производстве заявил сам нардеп Шевченко, сообщив, что это связано «с его дружбой с Беларусью».

«Согласно статье 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности», – сказали в СБУ.

Как известно, Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» 24 мая. Незадолго до этого он делал в соцсетях заявления в поддержку самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

После того, как власти Беларуси инициировали экстренную посадку самолета Афины-Вильнюс под предлогом «минирования», а затем задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, Шевченко обнародовал совместное с Лукашенко фото и подписью «Батька вам не Янукович!», а потом написал сообщение о том, что «Мы с бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления».

Напомним, что нардеп Евгений Шевченко неоднократно поддерживал режим Лукашенко в Беларуси. В частности, он поздравлял Лукашенко с победой на выборах. Позже он поехал в Беларусь и лично встретился с самопровозглашенным президентом этой страны. В «Слуге народа» заявили, что будут требовать объяснений от Шевченко из-за встречи с Лукашенко.