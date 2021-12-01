На Николаевщине разгорелся конфликт из-за урожая – фермер заявил, что его бывший партнер претендует на зерно, к которому не имеет отношения

Сотрудники полиции дежурят возле поля, где комбайн убирает урожай "Зерноград-V" 23 декабря В Николаевском районе с 22 декабря возник конфликт из-за урожая между двумя представителями сельскохозяйственного бизнеса.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Учредитель фирмы «Зерноград-V» Виталий Тарабрин рассказал «Преступности.НЕТ», что вечером 22 декабря его бывшие партнеры из Харькова Рустам и его отец Армен Джафарян приехали на территорию его предприятия в селе Константиновка (бывший Витовский район) и начали блокировать выезд грузового автомобиля с зерном.

Кроме того, они приезжали на поле, где сейчас проходит уборка урожая кукурузы и внедорожником блокировали работу комбайна. По словам фермера, конфликт с комбайнером пытался снять на телефон его инженер, но у него отобрали телефон и удалили с него видео.

– Мы ранее сотрудничали с «Украгро Трастом» (66% предприятия принадлежит Рустаму Джафаряну, - ред.) и естественно у нас были обязательства друг перед другом. В этом случае есть урожай «Зернограда», который никогда не имел никакого отношения к «Украгро Трасту». Совместно с «Украгро Трастом» мы сеяли зерно абсолютно на других полях, это видно по имеющимся документам, – рассказал Виталий Тарабрин.

По словам фермера, Джафаряны вели себя слишком эмоционально и высказывали претензии на урожай «Зерноград-V», поэтому Тарабрин решил вызвать сотрудников полиции.

По приезду через несколько часов после вызова следственно-оперативной группы, стороны начали объяснять полицейским суть конфликта и доводы в свою сторону. Тарабрин написал в полицию заявление о препятствовании хозяйственной деятельности.

– Мы показали полиции документы, которые полностью подтверждают то, что урожай собирается исключительно с земли, которую арендует и обрабатывает «Зерноград». Другая сторона свою позицию подкрепляла одними словами – по этот день мы не видели от них никаких документов. Срок аренды «Украгро трастом» нашей базы также истек 1 ноября, – рассказал аграрий.

– Через время к предприятию приехала группа поддержки Джафаряна – около 20 человек кавказкой национальности. Они вели себя очень враждебно, высказывались нецензурной лексикой и угрозами. В следственно-оперативной группе понимали, что сейчас может произойти силовой конфликт, это было похоже на рейдерский захват, поэтому они вызвали два микроавтобуса спецназа КОРД. Также , – отметил Виталий Тарабрин.

После прибытия спецназа стороны снова преступили к переговорам, но в итоге в этот вечер ничего не решилось.

События 22 декабря на предприятии Тарабрина События 22 декабря на предприятии Тарабрина События 22 декабря на предприятии Тарабрина

23 декабря ситуация на поле снова обострилась. За уборкой урожая все время следили Виталий Тарабрин со своими адвокатами, сотрудники полиции.

Вечером на поле снова приехал Рустам Джафарян со своим адвокатом и несколькими сторонниками. Через время приехали следователи отделения полиции №4 Николаевского райуправления ГУНП. Следователи сделали описание полей и проверили, что они в пользовании ООО «Зерноград-V», опросили учредителя фирмы, посмотрели документы относительно урожая и опросили комбайнера. Также стало известно, что относительно «Зерноград-V» было написано заявление в полицию по факту якобы мошеннических действий.

Далее представители обеих сторон поехали в отделение полиции по приглашению начальника следственного отдела райуправления полиции. В своем кабинете он предоставил площадку, чтобы «договориться» по поводу возникшей ситуации. Примерно через час беседы никакого результата относительно конфликта не было достигнуто.

– Вместо того, чтобы выполнять функции полиции, а именно, проводить проверки по установленным фактам, собирать доказательства, истребовать документы, устанавливать причастных лиц по фактам препятствования работы предприятия, угроз, руководящие сотрудники полиции откровенно меня склоняют к признанию необоснованных претензий Джафаряна и, возможно, к выплате денежных средств. Я не понимаю, почему полиция, забыв о своих обязанностях по защите правопорядка, принуждает меня к каким то переговорам. Более того, я полиции показываю все документы и прошу от меня их принять, а они уже два дня как называют какие-то отговорки и не собираются этого делать, - отметил Тарабрин.

Виталий Тарабрин отмечает, что пока не может предсказать, как будут развиваться события этого конфликта и высказывает опасения относительно действий через правоохранительную систему, в частотности аресты имущества в период сбора урожая, поскольку подозревает хорошие связи оппонентов с руководством областной прокуратуры.

Напомним, как на Херсонщине мужчина разгромил чужую сельскохозяйственную технику и устроил стрельбу – он хотел отомстить компаньону, но перепутал поле.