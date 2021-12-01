В Мариуполе разоблачили ОПГ, которое похищало людей и заставляло заниматься наркоторговлей – координировал его «вор в законе» с Ближнего Востока

В ходе многоэтапной спецоперации в Мариуполе СБУ нейтрализовала международную криминальную группировку. Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. В случае отказа применяли к потерпевшим насилие и угрожали убийством.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый «вор в законе», причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

По его заданию, участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности «товар» заказчикам передавали через местных жителей, которых насильственно втягивали в наркобизнес.

Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона посредством разбойных нападений на граждан и выбивания из них денег.

По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжелые телесные повреждения.

Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тысяч долларов.

Правоохранители задержали двух организаторов банды при передаче части денег от потерпевшего.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступлений за:

ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.

Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, как 17 февраля СБУ задержала лидеров группировки, которая терроризировала граждан и при помощи угроз убийством требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. «Собранные» с предпринимателей деньги организаторы группы передавали на содержание представителей криминалитета, в том числе «воров в законе» и осужденных.

Суд арестовал Юрия Богомяткова и Владимира Шорникова, при этом второму впоследствии разрешили выйти под залог в 150 тысяч гривен. За Шорникова внесли залог и он оказался на свободе. 17 мая в УСБУ заявили, что ужесточили подозрение Шорникову и Богомяткову – им начали вменять еще преступление по части 1 статьи 255-1 («Установление или распространение преступного влияния»).

Следствие задокументировало факт «выбивания» почти 36 тысяч долларов. Подозреваемые Шорников и Богомятков выражали угрозы потерпевшим по делу Александру Январскому и его отцу Хмельницкому, и вымогали у них деньги. Заказчиком преступления, по версии обвинения, является Сергей Троцкий.