«Телефонный дикобраз»: В «Борисполе» пограничники обнаружили мужчину, который пытался скрыть под кофтой шесть iPhone 13

В аэропорту «Борисполь» пограничники обнаружили мужчину, который пытался под одеждой скрыть шесть смартфонов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«Телефонный дикобраз». В «Борисполе» разоблачили предприимчивого пассажира», – так в ГПСУ описали мужчину, пытавшегося перевезти телефоны.

Гражданин прибыл в аэропорт «Борисполь» рейсом «Дубай - Киев». Попав в терминал, мужчина сразу же поспешил в туалет перепаковывать свой незадекларированный груз. С помощью клеящей ленты он закрепил на спине несколько упаковок с новыми смартфонами.

Пограничники вместе с Государственной таможенной службой Украины инициировали досмотр багажа пассажира и обнаружили шесть смартфонов iPhone 13 Pro Max. Приблизительная стоимость товара на украинском рынке – 300 тысяч гривен. Относительно гражданина Украины составили протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, как в Сумской области украинец пытался через границу провезти под водительским сиденьем флагманы Samsung почти на миллион гривен.