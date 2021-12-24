ВАКС дал пять лет тюрьмы экс-замруководителя «Укргаздобычи» за $100 тысяч взятки экс-николаевскому прокурору Кулику за снятие ареста с имущества

24 декабря коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего заместителя руководителя ДК «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» в предоставлении прокурору взятки, и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому эксзаместитель руководителя ДК «Укргаздобыча» предоставил лицу, занимающему ответственное положение, – прокурору Генеральной прокуратуры неправомерную выгоду в размере 100 тысяч долларов США за занятие пассивной позиции во время рассмотрения следователем судьей Печерского района Киева ходатайство об отмене ареста имущества – природного газа в объеме свыше 8 миллионов кубических метров, а также за дальнейшее необращение с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество.

Также приговором суда применена специальная конфискация по 100 тысяч долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней с момента его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 9 августа при попытке дать прокурору ГПУ взятку в $200 тысяч задержан экс-первый замглавы «Укргаздобычи», владелец издания «TheInsider» Алексей Тамразов. Взятка от бывшего замглавы «Укргаздобычи» предназначалась экс-николаевскому прокурору Кулику, которого НАБУ подозревало в незаконном обогащении (в апреле 2020 года ВАКС дело закрыл). Всего при задержании было изъято 100 тысяч долларов.

Отметим, что с 2012 по 2014 года Константин Кулик работал в прокуратуре Николаевской области на должности начальника отдела по надзору за транспортом. Считался креатурой первого зама прокурора области Алексея Денисюка, которого уволили в 2014 году согласно «Закону об очищении власти». Также стоит отметить, что Денисюк родом с города Ровно откуда и Генпрокурор Юрий Луценко.

Алексей Тамразов был первым зампредседателем правления государственной компании «Укргаздобыча» с 2010-го по март 2014 года. Он считается бенефициаром «Западной нефтегазовой компании» (ЗНГК), которая формально зарегистрирована на его бизнес-партнера Сергея Чорного.

Тамразов также является владельцем ООО «Всеукраинская медиа группа», которому принадлежит интернет-издание «Инсайдер».