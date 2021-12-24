Генпрокуратура согласовала арест Порошенко с залогом в один миллиард гривен, – СМИ

Исполняющий обязанности Генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на несколько отдельных источников, приближенных к Офису Генпрокурора.

Для Порошенко также предусмотрели альтернативу в виде залога, который составляет один миллиард гривен.

Издание также отмечает, что Генпрокурор Ирина Венедиктова находится в Киеве, но, по данным источников, она ушла в отпуск.

«Украинские новости» также сообщили, что Печерский районный суд Киева дал согласие на задержание Порошенко с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Нардеп накануне выехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас «работает» в Польше. Он также заявил, что собирается вернуться в Украину в первой половине января.

Накануне вручения подозрения Петр Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ГБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической организации») УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов (речь идет о Викторе Медведчуке, - ПН) и бывшему министру энергетики (речь идет о Владимире Демчишине, который находится в розыске).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи с «прослушки» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными к линии разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля, и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась закупать уголь у террористов «ДНР-ЛНР» стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставки угля из Донбасса. Иногда это проводило к стычкам с полицией.