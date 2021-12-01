В Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом

В Офисе Генерального прокурора Украины подтвердили информацию о согласовании ходатайства об избрании меры пресечения нардепу Петру Порошенко.
Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на ОГПУ.
Как известно, ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что исполняющий обязанности Генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.
Для Порошенко также предусмотрели альтернативу в виде залога, который составляет один миллиард гривен.
Также шла речь о том, что Печерский районный суд Киева дал согласие на задержание Порошенко с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Несколько позже «Укринформ» сообщил, что информацию о согласовании ходатайства и решении Печерского суда о приводе Порошенко на заседание суда официально подтвердили в Офисе Генпрокурора.
Как известно, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Нардеп накануне выехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас «работает» в Польше. Он также заявил, что собирается вернуться в Украину в первой половине января.
Накануне вручения подозрения Петр Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».
В ГБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.
Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической организации») УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов (речь идет о Викторе Медведчуке, - ПН) и бывшему министру энергетики (речь идет о Владимире Демчишине, который находится в розыске).
Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи с «прослушки» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководства СБУ в этих закупках.
Перевозкой денег наличными к линии разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля, и Медведчук просил вице-премьера РФ Козака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.
О том, что Украина согласилась закупать уголь у террористов «ДНР-ЛНР» стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставки угля из Донбасса. Иногда это проводило к стычкам с полицией.