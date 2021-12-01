Подсанкционного вора «Кобу Руставского» перевели из Николаевского пункта содержания иностранцев в СИЗО – его готовят к выдаче Испании

24 декабря суд применил к «вору в законе» из санкционного списка СНБО по прозвищу «Коба Руставский» экстрадиционный арест и отправил в СИЗО.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Сотрудники ДСР задержали «вора в законе», который незаконно попал на территорию Украины, 1 декабря. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

«Кобу Руставского» с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно – за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым «опекуном» «коронованных» представителей преступного мира Испании.

23 декабря, получив соответствующие документы, разрешающие экстрадицию «вора в законе», полицейские задержали его в порядке статей 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины.

24 декабря суд удовлетворил ходатайство прокуроров Николаевской областной прокуратуры и применил экстрадиционный арест к «вору в законе». До момента решения вопроса о его выдаче и фактической передаче компетентным органам Королевства Испании «Коба Руставский» будет находиться в СИЗО.

По испанскому законодательству «вору в законе» может грозить до 24-х лет заключения.

В полиции также напомнили, что в марте 2020 года «авторитета» уже задерживали для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он начал скрываться от полиции, чтобы избежать выдачи компетентным иностранным органам для дальнейшего привлечения к ответственности за совершенные преступления.

Напомним, как вознесенский судья Вуив отказал ГМС в продлении содержания под стражей криминального авторитета из санкционного списка.