Жительница Харьковщины получила удар топором по голове, но смогла обезоружить и прогнать разбойника

В Харьковской области полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство двух женщин.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

В полицию обратилась женщина, которая заявила, что неизвестный мужчина проник в ее дом, после чего топором нанес травмы ей и матери.

Нападавший пробрался в дом, увидел на диване 84-летнюю женщину, после чего нанес ей несколько ударов топором по голове. Услышав шум, он зашел в другую комнату, где находилась дочь пострадавшей. Ей он тоже нанес удар топором по голове, однако женщина начала сопротивляться, отняла у него оружие и вытолкала из дома. Преступник похитил со двора тачку и скрылся.

Нападавший ранее неоднократно был судим. Его подозревают в покушении на убийство и разбое.

Напомним, ранее в Николаеве мужчина с ножом пытался отобрать кассу в АЗС, но ушел без добычи после слов о видеонаблюдении.