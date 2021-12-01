В Николаеве суд на месяц продлил арест для отца Казимирова, подозреваемого в вымогательстве

В Николаеве Центральный районный суд продлил меру пресечения – арест для подозреваемого в вымогательстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, что речь идет об Алексее Тумко, который проходит по этому делу о вымогательстве вместе со своим сыном Алексеем Казимировым. Казимиров и Тумко вымогали 800 долларов у человека, у которого ранее купили автомобиль. Алексею Казимирову, начиная с 16 сентября суд не смог избрать меру пресечения, поскольку он игнорировал заседания. Во время очередного заседания 22 сентября стало известно, что местонахождение Казмирова уже неизвестно следствию, и его объявили в международный розыск.

Подозреваемый Тумко на суде 24 декабря возражал против продления ареста, ссылаясь на свой возраст (71 год) и состояние здоровья. Отмечал, что не вымогал денег и не наносил пострадавшему удары. Кроме того, он добавлял, что пользуется большим уважением в обществе, в свое время участвовал в строительстве многих крупных объектов в городе, имел неограниченный доступ к общению с большинством мэров Николаева.

По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры, судья Дмитрий Тишко принял решение продлить срок содержания под стражей до 17 января.

Напомним, что Казимиров «прославился» тем, что избежал наказания за смертельное ДТП. 1 февраля 2011 года Алексей Казимиров за рулем Merсedes сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок.