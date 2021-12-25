Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу чемодан с янтарем

Киевская таможня и пограничники задержали пассажира рейса «Киев-Варшава», у которого обнаружили 4,4 килограмма янтаря.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Информацию о незаконном перемещении янтаря через государственную границу получили заранее. Во время осмотра багажа 32-летнего украинца в его чемодане нашли два пакета с необработанным янтарем общим весом 4,4 кг.

В отношении мужчины составили административный протокол. Стоимость камней устанавливается.

Напомним, ранее в «Борисполе» у пассажира нашли коллекцию предметов Третьего рейха.